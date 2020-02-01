Невеста Роналду рассказала, чем привлек ее футболист при первой встрече

Возлюбленная португальца также отметила, что первое время ей было тяжело привыкнуть к вниманию общественности.

Джорджина Родригес, невеста нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, вспомнила о первой встрече с футболистом в магазине Gucci в Мадриде, где она работала.

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"Мое внимание привлекли его рост, тело и красота. Между нами сразу пробежала искра, хотя я тогда очень волновалась. Он первым же взглядом произвел на меня впечатление. Сейчас он все так же любит меня и заботится, как и раньше.

Каково встречаться с Криштиану? Сперва это было невыносимо. Меня постоянно преследовали люди, я даже сменила работу. Я не могла спокойно выходить на улицу - меня всегда кто-то фотографировал.

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Но обо всех неудобствах я забываю, когда вижу его на поле. Мне нравится наблюдать только за ним. Мне повезло стать второй половинкой лучшего игрока в истории футбола", - рассказала Родригес в интервью Grazia.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил мировой рекорд в Instagram.