Бонуччи: Гаттузо отдает всю душу, когда готовится к матчам

Итальянец отметил, что поражение от Наполи должно стать для него команды уроком.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от Наполи (1:2) в рамках 21 тура чемпионата Италии.

“Наполи выложился на более, чем 100%. Они были настроены выиграть борьбу за каждый мяч, за каждый эпизод. Мы выложились на 99% и этого оказалось недостаточным.

Надеюсь, это поражение послужит для нас уроком: для победы недостаточно качества без максимума приложенных усилий. Нужно отдавать все ради победы. Нам не удалось этого сделать.

Наполи отдал все свои силы. Я знаю Гаттузо, и то, как он готовится к таким матчам: он отдает свою душу“, - цитирует Бонуччи Football Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Наполи - Ювентус.