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Гасперини: Если бы команда всегда играла так, как с Торино, то лидировала бы в чемпионате

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Наставник бергамцев отметил, что его подопечные показывают нестабильную игру.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над Торино (7:0) в рамках 21 тура чемпионата Италии.

“Победа 7:0 - это позитивно. Но если бы мы всегда так могли играть, то сейчас бы лидировали в чемпионате. К сожалению, в отдельных поединках мы теряем очки и показываем себя крайне неудачно.

Иногда нам удаются такие игры, когда мы действуем красиво и много забиваем“, - цитирует итальянского специалиста Football-Italia.

На данный момент Аталанта занимает пятое место в Серии А.

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Теги: футбол, Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А Гасперини
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