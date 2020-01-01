Гасперини: Если бы команда всегда играла так, как с Торино, то лидировала бы в чемпионате

Наставник бергамцев отметил, что его подопечные показывают нестабильную игру.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над Торино (7:0) в рамках 21 тура чемпионата Италии.

“Победа 7:0 - это позитивно. Но если бы мы всегда так могли играть, то сейчас бы лидировали в чемпионате. К сожалению, в отдельных поединках мы теряем очки и показываем себя крайне неудачно.

Иногда нам удаются такие игры, когда мы действуем красиво и много забиваем“, - цитирует итальянского специалиста Football-Italia.

На данный момент Аталанта занимает пятое место в Серии А.