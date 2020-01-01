Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сарри: Я рад за футболистов Наполи

Комментариев: 0
Итальянец отреагировал на поражение своей команды.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение от Наполи (1:2) в рамках 21-го тура.

“Мы провели пассивный матч, поскольку думали, что сможем играть в медленном темпе, делая пять касаний перед передачами.

Читай также: Гол Наингголана лишил Интер победы над Кальяри

Мы провели плохую игру с неправильным подходом. Мы постоянно опаздывали, играя в замедленном темпе. Ничего не получалось у каждого из нас.

Я рад за ребят из Наполи, потому что я всегда буду любить их. Если проигрывать, то я бы предпочел помочь Наполи улучшить свою позицию в чемпионате. Я хотел бы, чтобы они продолжили побеждать и на следующей неделе“, - цитирует Сарри Football Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, Наполи, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь