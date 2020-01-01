Сарри: Я рад за футболистов Наполи

Итальянец отреагировал на поражение своей команды.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поражение от Наполи (1:2) в рамках 21-го тура.

“Мы провели пассивный матч, поскольку думали, что сможем играть в медленном темпе, делая пять касаний перед передачами.

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Мы провели плохую игру с неправильным подходом. Мы постоянно опаздывали, играя в замедленном темпе. Ничего не получалось у каждого из нас.

Я рад за ребят из Наполи, потому что я всегда буду любить их. Если проигрывать, то я бы предпочел помочь Наполи улучшить свою позицию в чемпионате. Я хотел бы, чтобы они продолжили побеждать и на следующей неделе“, - цитирует Сарри Football Italia.

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