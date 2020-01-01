Наполи - Ювентус 2:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

"Неаполитанцы" сотворили сенсацию.

Наполи - Ювентус: видео голов и обзор матча Getty Images

В 21-м туре чемпионата Италии Наполи дома уверенно обыграл Ювентус (2:1)

Счет в матче был открыт во втором тайме. Зьелински оказался первым на добивание после удара Инсинье. Второй гол “неаполитанцы“ забили под концовку матча. Инсинье точным ударом слету поразил ворота Ювентуса.

Криштиану Роналду сумел отличиться на 90-й минуте, однако туринский клуб так и не сумел добиться положительного результата.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Ювентус:

Наполи — Ювентус 2:1

Голы: Зьелински, 63, Инсинье, 86 — Роналду, 90

Наполи: Мерет — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме (Лоботка, 69), Зьелински (Эльмас, 81) — Кальехон, Милик, Инсинье.

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72) — Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Роналду.

Предупреждения: Демме, Хисай — Бентанкур, Рабьо, Бернардески, де Лигт, Роналду.