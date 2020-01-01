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Рома - Лацио 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Команды не смогли выявить сильнейшего.

Рома - Лацио: видео голов и обзор матча
Рома - Лацио: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 21-м туре чемпионата Италии Рома дома принимала Лацио.

Римское дерби завершилось результативной ничьей 1:1. Оба гола команды забили в первом тайме, воспользовавшись ошибками вратарей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Лацио:

Рома — Лацио 1:1

Голы: Джеко, 26 — Ачерби, 34

Рома: Пау Лопес — Сантон (Коларов, 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету (Пасторе, 90), Кристанте — Ундер, Клюйверт (Перотти, 82), Пеллегрини — Джеко.

Лацио: Стракоша — Фелипе (Патрик, 46), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Лулич — Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).

Предупреждения: Джеко, Коларов — Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Иммобиле.

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Теги: Рома, Лацио, Сериа А, футбол, видео голов, обзор матча
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