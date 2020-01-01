Рома - Лацио 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Команды не смогли выявить сильнейшего.
В 21-м туре чемпионата Италии Рома дома принимала Лацио.
Римское дерби завершилось результативной ничьей 1:1. Оба гола команды забили в первом тайме, воспользовавшись ошибками вратарей.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Лацио:
Рома — Лацио 1:1
Голы: Джеко, 26 — Ачерби, 34
Рома: Пау Лопес — Сантон (Коларов, 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету (Пасторе, 90), Кристанте — Ундер, Клюйверт (Перотти, 82), Пеллегрини — Джеко.
Лацио: Стракоша — Фелипе (Патрик, 46), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Лулич — Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).
Предупреждения: Джеко, Коларов — Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Иммобиле.
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