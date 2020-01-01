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Наполи сенсационно победило Ювентус

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Несмотря на гол Роналду, "зебры" уступили.
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус
Getty Images

В центральном поединке 21-го тура Серии А Наполи дома сенсационно обыграло Ювентус (2:1).

Хозяева сумели отличиться на 63-й минуте усилиями Зелиньски. Несмотря на многочисленные атаки Ювентуса, Инсинье сумел забить второй гол неаполитанцев.

Взятие ворот Криштиану Роналду на 90-й минуте игры не помогло "зебрам" уйти от поражения.

Наполи — Ювентус 2:1

Голы: Зьелински, 63, Инсинье, 86 — Роналду, 90

Наполи: Мерет — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме (Лоботка, 69), Зьелински (Эльмас, 81) — Кальехон, Милик, Инсинье.

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72) — Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Роналду.

Предупреждения: Демме, Хисай — Бентанкур, Рабьо, Бернардески, де Лигт, Роналду.

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