Наполи сенсационно победило Ювентус

Несмотря на гол Роналду, "зебры" уступили.

В центральном поединке 21-го тура Серии А Наполи дома сенсационно обыграло Ювентус (2:1).

Хозяева сумели отличиться на 63-й минуте усилиями Зелиньски. Несмотря на многочисленные атаки Ювентуса, Инсинье сумел забить второй гол неаполитанцев.

Взятие ворот Криштиану Роналду на 90-й минуте игры не помогло "зебрам" уйти от поражения.

Наполи — Ювентус 2:1

Голы: Зьелински, 63, Инсинье, 86 — Роналду, 90



Наполи: Мерет — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Руис, Демме (Лоботка, 69), Зьелински (Эльмас, 81) — Кальехон, Милик, Инсинье.



Ювентус: Щесны — Кудрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72) — Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Роналду.



Предупреждения: Демме, Хисай — Бентанкур, Рабьо, Бернардески, де Лигт, Роналду.