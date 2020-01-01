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Рома и Лацио поделили очки в римском дерби

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Поединок прошел не без ошибок голкиперов.
Рома - Лацио
Рома - Лацио
Getty Images

Рома в поединке 21-го тура итальянской Серии А расписала мировую с Лацио в римском дерби (1:1).

Оба гола были забиты после неудачных игр голкиперов команд. Сначала на выходи ошибся страж ворот Лацио Стракоша, который буквально подарил забитый гол Эдину Джеко.

Но уже через восемь минут мяч побывал в воротах Ромы. После подачи с углового защитник "волков" запустил свечу над Пау Лопесом, мяч ударился о перекладину и Ачерби добил его в ворота.

Рома — Лацио 1:1

Голы: Джеко, 26 — Ачерби, 34

Рома: Пау Лопес — Сантон (Коларов, 83), Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Верету (Пасторе, 90), Кристанте — Ундер, Клюйверт (Перотти, 82), Пеллегрини — Джеко.

Лацио: Стракоша — Фелипе (Патрик, 46), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 70), Лулич — Иммобиле, Корреа (Кайседо, 75).

Предупреждения: Джеко, Коларов — Луис Фелипе, Милинкович-Савич, Лулич, Иммобиле.

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