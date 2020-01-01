Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милан не может продлить контракт с Доннаруммой

Комментариев: 0
Боссы клуба не могут договориться с агентом игрока.
Джанлуиджи Доннаруммой
Джанлуиджи Доннаруммой
Getty Images

Руководство итальянского Милана не может достичь договоренности о продлении контракта с кипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, боссы клуба провели неудачные переговоры с агентом 20-летнего итальянца Миной Райолой.

Менеджер просит существенное повышение зарплаты своему подопечному, а именно с шести до семи миллионов евро.

Стоит отметить, что переговоры пока приостановились, но стороны могут провести новые уже после закрытия зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне кипер провел за "россонери" 20 поединков в Серии А, в которых он пропустил 25 голов.

Поделись:
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь