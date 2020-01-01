Милан не может продлить контракт с Доннаруммой
Боссы клуба не могут договориться с агентом игрока.
Руководство итальянского Милана не может достичь договоренности о продлении контракта с кипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, боссы клуба провели неудачные переговоры с агентом 20-летнего итальянца Миной Райолой.
Менеджер просит существенное повышение зарплаты своему подопечному, а именно с шести до семи миллионов евро.
Стоит отметить, что переговоры пока приостановились, но стороны могут провести новые уже после закрытия зимнего трансферного окна.
В текущем сезоне кипер провел за "россонери" 20 поединков в Серии А, в которых он пропустил 25 голов.
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