Милан не может продлить контракт с Доннаруммой

Боссы клуба не могут договориться с агентом игрока.

Руководство итальянского Милана не может достичь договоренности о продлении контракта с кипером клуба Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, боссы клуба провели неудачные переговоры с агентом 20-летнего итальянца Миной Райолой.

Менеджер просит существенное повышение зарплаты своему подопечному, а именно с шести до семи миллионов евро.

Стоит отметить, что переговоры пока приостановились, но стороны могут провести новые уже после закрытия зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне кипер провел за "россонери" 20 поединков в Серии А, в которых он пропустил 25 голов.