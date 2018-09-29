Наполи – Ювентус: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания Фаворит Спорт начинают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках 21-го тура чемпионата Италии на стадионе Сан-Паоло в славном городе Неаполе состоится поединок между местным Наполи и многолетним победителем Серии А Ювентусом.

К огромному сожалению хозяев отчетного матча, они на данном этапе соревнований ведут борьбу не с Юве за чемпионство, и даже не с Ромой и Аталантой за места в Лиге чемпионов. Наполи занимает позорное для такого клуба 13-е место в турнирной таблице, а в последних трех матчах Серии А имеет три поражения.

Тем не менее, команда Дженнаро Гаттузо в последних двух матчах дома (оба в рамках Кубка Италии), одолели Лацио и Перуджу.

Что касается Ювентуса, то подопечные Маурицио Сарри уже и забыли, как это проигрывать кому угодно, кроме Лацио (оба поражения в сезоне были именно от римлян). В 2020 году на их счету пять побед в пяти матчах, а Криштиану Роналду в последнее время вытворяет какие-то невероятные вещи, забивая раз за разом.

Последние матчи между командами:

31.08.19 Ювентус – Наполи 4:3

03.03.19 Наполи – Ювентус 1:2

29.09.18 Ювентус – Наполи 3:1

Компания Фаворит Спорт считает намного более вероятным победителем Ювентус, на который представляет коэффициент 2,02. Поставив на ничью или победу Наполи можно увеличить свой банк в 3,65 раза.

Если следовать статистике последних трех матчей между этими командами, то Ювентус близок к победе с тоталом голов больше 2,5. Ставка на данное событие оценивается коэффициентом 2,58.