Рома - Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А
Рома сыграет с Лацио в матче чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
В воскресенье, 26 января, Рома примет Лацио в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Риме на стадионе Стадио Олимпико в 19:00 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, минимальное преимущество в поединке у гостей. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Лацио с коэффициентом 2.45, в то время как триумф Ромы оценили в 2.8. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.65.
Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на гостей с коэффициентом 2.40, а на подопечных Фонсеки - 2.75. Ничью здесь оценили в 3.60.
Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ромы - 2.80, победа Лацио - 2.40, ничья - 3.60.
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