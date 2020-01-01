Рома - Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Рома сыграет с Лацио в матче чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В воскресенье, 26 января, Рома примет Лацио в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Риме на стадионе Стадио Олимпико в 19:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество в поединке у гостей. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Лацио с коэффициентом 2.45, в то время как триумф Ромы оценили в 2.8. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.65.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на гостей с коэффициентом 2.40, а на подопечных Фонсеки - 2.75. Ничью здесь оценили в 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ромы - 2.80, победа Лацио - 2.40, ничья - 3.60.