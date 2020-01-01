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Наполи - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

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Наполи сыграет с Ювентусом в матче чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Наполи - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров
Наполи - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В воскресенье, 26 января, Наполи примет Ювентус в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются гости. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ювентуса с коэффициентом 2.10, в то время как триумф Наполи оценили в 3.45. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.75.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на подопечных Сарри с коэффициентом 2.05, а на команду неаполитанцев - 3.40. Ничью здесь оценили в 3.60.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 3.60, победа Ювентуса - 2.05, ничья - 3.60.

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