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Лукаку - о Конте: Он мне говорил, что я играю отстойно

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Итальянец всегда говорит прямо.
Конте - Лукаку
Конте - Лукаку
Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал про общение с главным тренером команды Антонио Конте.

“Антонио - человек, которого не хочешь разочаровывать. Он всегда открыт. Как тренер, он говорит все тебе в лицо, справляешься ты с заданием или нет. 

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Помню матч со Славией, когда мы играли против них в Лиге чемпионов, я сыграл очень плохо. Конте сказал, что это было отстойно. Он это сказала перед всей командой. Такого никогда не было в моей карьере, никогда.

Он просто сказал, не швырялся. Он сказал, что я сыграл по-настоящему отстойно, и он заменит меня через 5 минут, если такое повторится.

Конте задел мою уверенность, но вместе с тем разбудил меня. Он так поступает абсолютно со всеми, не важно, кто перед ним. В его команде все равны. Ты знаешь, что тебя ждет - это то, из-за чего я уважаю его“, - приводит слова Лукаку Sky Sports.

Отметим, что Лукаку сообщил, почему принял решение покинуть Манчестер Юнайтед.

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Теги: Ромелу Лукаку, Антонио Конте, футбол, Интер, Сериа А
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