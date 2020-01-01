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Интер согласовал с Тоттенхэмом трансфер Эриксена

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Датчанин подпишет контракт до 2024-го года.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Руководство итальянского Интера согласовало трансфер полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена, об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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По информации источника, “нерадзурри“ договорились о трансферной стоимости игрока с руководством Тоттенхэма. Ожидается, что Интер заплатит 20 миллионов евро + бонусы.

Отметим, что датчанин подпишет контракт с Интером до 2024-го года. Эриксен будет получать десять миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала запрос о трансфере Эриксена.

Напомним, что Интер объявил о подписание контракта с футболистом Челси.

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Теги: Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, Интер, футбол
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