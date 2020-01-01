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Лукаку сообщил, почему покинул Манчестер Юнайтед

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Бельгиец захотел поменять обстановку.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий Интера Ромелу Лукаку назвал причину того, почему решил покинуть Манчестер Юнайтед.

“Мне хотелось открыть себя заново. Предыдущий год вышел для меня сложным, ведь все пошло не по плану. Поэтому я должен был найти что-то новое.

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Я пришел к выводу, что должен изменить обстановку и атмосферу вокруг себя. В марте я сообщил тренеру, что хочу двигаться дальше.

Тогда я не играл должным образом и имел мало шансов показать свою игру в матчах. Считаю, что нам с клубом было обоим выгодно разойтись.

Я думаю, что принял правильное решение. Манчестер Юнайтед пригласил молодых игрков, поэтому, мне кажется, это была выигрышная ситуация для нас обоих“, - цитирует Лукаку Sky Sports. 

Ранее Лукаку рассказал, кто помог выбрать ему новый клуб.

Напомним, что бельгиец перешел в Интер за 75 миллионов фунтов.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчсетер Юнайтед, Интер, АПЛ, Сериа А
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