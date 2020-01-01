Боруссия Дортмунд намерена приобрести полузащитника Ювентуса

Футболист может вернуться на родину.

Боруссия Дортмунд заинтересована в приобретении полузащитника Ювентуса Эмре Джана, об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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По информации источника, “желто-черные“ близки к завершению сделки. Немецкий футболист не против вернуться в Германию, ведь редко попадает в состав Ювентуса.

Сообщается, что условия личного контракта согласованы. Боруссия готова заплатить за игрока 18 миллионов евро, но Ювентус хочет получить больше от продажи Джана.

В текущем сезоне полузащитник провел за Ювентус восемь матчей.

Ранее Джан заявлял о том, что он несчастлив в Ювентусе.