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Интер объявил о подписании контракта с Мозесом

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Нигериец воссоединился с Конте.
Виктор Мозес
Виктор Мозес
twitter.com/Inter

Полузащитник Челси Виктор Мозес продолжит карьеру в Интер, об этом сообщает официальный сайт “нерадзурри“.

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Нигериец перешел в итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. 

Отмечается, что Интер имеет право выкупить Мозеса по окончании аренды.

Первую половину сезона Мозес провел в Фенербахче на правах аренды. Футболист провел девять матчей за турецкий клуб, в которых ему удалось один раз отличиться голом и отдать одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Интер подписал Эшли Янга с Манчестер Юнайтед.

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Теги: Виктор Мозес, Челси, Интер, футбол
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