Интер объявил о подписании контракта с Мозесом
Нигериец воссоединился с Конте.
Полузащитник Челси Виктор Мозес продолжит карьеру в Интер, об этом сообщает официальный сайт “нерадзурри“.
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Нигериец перешел в итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
Отмечается, что Интер имеет право выкупить Мозеса по окончании аренды.
👕 | MAGLIA@VictorMoses ha scelto il numero 1⃣1⃣!#WelcomeVictor #NotForEveryone pic.twitter.com/x7pQkPjdme— Inter (@Inter) January 23, 2020
Первую половину сезона Мозес провел в Фенербахче на правах аренды. Футболист провел девять матчей за турецкий клуб, в которых ему удалось один раз отличиться голом и отдать одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Интер подписал Эшли Янга с Манчестер Юнайтед.
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