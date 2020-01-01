Фонсека: Форвардам Ромы необходимо упорнее отрабатывать в защите

Наставник Ромы подвел итоги поединка против Ювентуса.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказался по поводу матча 1/4 финала Кубка Италии против Ювентуса, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

"Первые два гола Ювентус забил сразу, как только приблизился к нашим воротам, на контратаках. Такие высококлассные игроки, как Роналду, в подобных ситуациях не промахиваются.

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Я видел, как Игуаин отходил назад, в оборону, и я считаю, что все три форварда Ромы должны были упорнее отрабатывать в защите, в особенности в первом тайме. Проблема не только в Калиниче, все нападающие могли сыграть лучше.

Для нас крайне важен Джеко и его дисквалификация сегодня сказалась на нас", - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Рома.