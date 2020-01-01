Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека: Форвардам Ромы необходимо упорнее отрабатывать в защите

Комментариев: 0
Наставник Ромы подвел итоги поединка против Ювентуса.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказался по поводу матча 1/4 финала Кубка Италии против Ювентуса, в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

"Первые два гола Ювентус забил сразу, как только приблизился к нашим воротам, на контратаках. Такие высококлассные игроки, как Роналду, в подобных ситуациях не промахиваются.

Читай также: Сарри: Не вижу, в чем Роналду может стать лучше

Я видел, как Игуаин отходил назад, в оборону, и я считаю, что все три форварда Ромы должны были упорнее отрабатывать в защите, в особенности в первом тайме. Проблема не только в Калиниче, все нападающие могли сыграть лучше.

Для нас крайне важен Джеко и его дисквалификация сегодня сказалась на нас", - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Рома.

Поделись:
Теги: Паулу Фонсека, Рома, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь