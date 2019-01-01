Сарри: Не вижу, в чем Роналду может стать лучше

Наставник подчеркнул, что его заслуги в нынешней форме футболиста нет.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри после победы команды над Ромой в четвертьфинале Кубка Италии высказался по поводу формы нападающего Криштиану Роналду.

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"Роналду сейчас находится в отменном физическом и психологическом состоянии, постоянно забивая голы. С точки зрения индивидуальной игры, я не вижу, в чем Роналду может стать лучше. Может быть, в оборонительной игре.

Я не могу приписать себе заслуги за нынешнюю форму Роналду. Можно поблагодарить его мать за то, что она родила такой пример для подражания“, - приводит слова Сарри Football Italia.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Ювентус - Рома.