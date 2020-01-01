Ювентус - Рома 3:1 видео голов и обзор матча Кубка Италии
Туринцы без проблем вышли в полуфинал турнира.
Туринский Ювентус на своем поле обыграл Рому в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Подопечные Сарри забили три гола в ворота соперника, в то время как “волки“ сумели лишь раз поразить ворота Ювентуса и лишь благодаря автоголу Джанлуиджи Буффону.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Рома:
Ювентус - Рома 3:1
Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Бонуччи, 45+2 - Буффон, 50 (автогол)
Ювентус: Буффон - Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) - Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду.
Рома: Пау Лопес - Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов - Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) - Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) - Калинич.
Предупреждения: Игуаин, Матюиди - Кристанте.
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