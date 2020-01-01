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Ювентус - Рома 3:1 видео голов и обзор матча Кубка Италии

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Туринцы без проблем вышли в полуфинал турнира.

Ювентус - Рома: видео голов
Ювентус - Рома: видео голов
Getty Images

Туринский Ювентус на своем поле обыграл Рому в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Подопечные Сарри забили три гола в ворота соперника, в то время как “волки“ сумели лишь раз поразить ворота Ювентуса и лишь благодаря автоголу Джанлуиджи Буффону.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Рома:

Ювентус - Рома 3:1
Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Бонуччи, 45+2 - Буффон, 50 (автогол)

Ювентус: Буффон - Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) - Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду.

Рома: Пау Лопес - Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов - Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) - Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) - Калинич.

Предупреждения: Игуаин, Матюиди - Кристанте.

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Теги: Ювентус, Рома, Кубок Италии, футбол, видео голов, обзор матча
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