Ювентус - Рома 3:1 видео голов и обзор матча Кубка Италии

Туринцы без проблем вышли в полуфинал турнира.

Ювентус - Рома: видео голов Getty Images

Туринский Ювентус на своем поле обыграл Рому в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Подопечные Сарри забили три гола в ворота соперника, в то время как “волки“ сумели лишь раз поразить ворота Ювентуса и лишь благодаря автоголу Джанлуиджи Буффону.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус - Рома:

Ювентус - Рома 3:1

Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Бонуччи, 45+2 - Буффон, 50 (автогол)

Ювентус: Буффон - Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) - Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду.

Рома: Пау Лопес - Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов - Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) - Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) - Калинич.

Предупреждения: Игуаин, Матюиди - Кристанте.