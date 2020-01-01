Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии

Туринцы уверенно обыграли римскую Рому.

Туринский Ювентус одержал победу над римской Ромой в четвертьфинальном матче Кубка Италии со счетом 3:1.

Подопечные Сарри уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Криштиану Роналду, Родриго Бентанкура и Леонардо Бонуччи.

В начале второго тайма “волкам“ удалось отыграть один мяч при помощи автогола Джанлуиджи Буффона.

В полуфинале Кубка Италии Ювентус сыграет с победителем матча Милан - Торино, который состоится 28 января.

Ювентус - Рома 3:1

Голы: Роналду, 26, Бентанкур, 38, Куадрадо, 45+2 - Буффон, 50 (автогол)

Ювентус: Буффон - Данило (Куадрадо, 41), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро - Бентанкур, Пьянич, Рабио (Матюиди, 77) - Коста (Рэмси, 67), Игуаин, Роналду.

Рома: Пау Лопес - Флоренци (Верету, 68), Манчини, Смоллинг, Коларов - Кристанте, Диавара (Бруно Перес, 76) - Ундер, Пеллегрини, Клюйверт (Сантон, 46) - Калинич.

Предупреждения: Игуаин, Матюиди - Кристанте.