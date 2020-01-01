Ювентус - Рома: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Италии

Ювентус сыграет с Ромой в четвертьфинальном матче Кубка Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В среду, 22 января, Ювентус примет Рому в четвертьфинальном матче Кубка Италии. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Арена в 21:45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Ювентуса с коэффициентом 1.66, в то время как триумф Ромы оценили в 5.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.20.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на подопечных Сарри с коэффициентом 1.61, а на команду Фонсеки - 5.25. Ничью здесь оценили в 4.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Ювентуса - 1.60, победа Ромы - 5.50, ничья - 4.00.