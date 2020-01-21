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Клуб из Серии B оригинально презентовал звездного новичка

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В ролике итальянский футболист лепит равиоли.
Джанлука Гаэтано
Джанлука Гаэтано
twitter.com/USCremonese

Полузащитник Наполи Джанлука Гаэтано перешел в Кремонезе на правах аренды. Там футболист будет получать регулярную игровую практику. Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Клуб, представляющий Серию B, оригинально представил звездного новичка, опубликовав видео, где тот лепит равиоли.

 

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Теги: футбол, Серия B, трансфер, Джанлука Гаэтано
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