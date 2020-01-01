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Дибала: Гаттузо - сумасшедший, мне было очень приятно с ним работать

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Аргентинец признался, что итальянский специалист очень ему помог.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Форвард Ювентуса Пауло Дибала рассказал о периоде, когда он работал вместе с главным тренером Наполи Дженнаро Гаттузо в Палермо в 2013 году.

“Гаттузо - сумасшедший, но в хорошем смысле этого слова. В Палермо он мне очень помог, даже если это было в течение очень короткого периода времени.

У меня много хороших воспоминаний о нем. Некоторые - не самые приятные, но такой уж он человек. Правда в том, что мне было очень приятно с ним работать“, - цитирует Дибалу Tuttosport.

Ранее сообщалось, что президент Наполи хочет вернуть тренера, которого уволил чуть больше месяца назад.

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Теги: футбол, Пауло Дибала, Дженнаро Гаттузо
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