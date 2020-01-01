Дибала: Гаттузо - сумасшедший, мне было очень приятно с ним работать

Аргентинец признался, что итальянский специалист очень ему помог.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала рассказал о периоде, когда он работал вместе с главным тренером Наполи Дженнаро Гаттузо в Палермо в 2013 году.

“Гаттузо - сумасшедший, но в хорошем смысле этого слова. В Палермо он мне очень помог, даже если это было в течение очень короткого периода времени.

У меня много хороших воспоминаний о нем. Некоторые - не самые приятные, но такой уж он человек. Правда в том, что мне было очень приятно с ним работать“, - цитирует Дибалу Tuttosport.

Ранее сообщалось, что президент Наполи хочет вернуть тренера, которого уволил чуть больше месяца назад.