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Милан - Удинезе 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Россонери" в концовке встречи забили победный гол.

Милан - Удинезе: видео голов и обзор матча
Милан - Удинезе: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 20-м туре чемпионата Италии Милан дома принимал Удинезе.

“Россонери“ забили победный гол на 90+3 минуте матча, автором гола стал Ребич, который записал на свой счет дубль.

Отметим, что данная победа стала для Милана третьей подряд. “Россонери“ поднялись на восьмое место в чемпионате.

Вашему вниманию видео голов и обзор Милан - Удинезе:

Милан – Удинезе 3:2

Голы: Ребич, 48, 90+3, Тео, 71 – Ларсен, 6, Лазанья, 85.

Милан: Доннарумма –Конти, Кьер, Романьоли, Тео – Кастильехо (Крунич, 77), Кессье, Беннасер, Бонавентура (Ребич, 46) – Ибрагимович, Рафаэл Леау.

Удинезе: Муссо – Родриго Бекао, Трост-Эконг, Нюйтинк (Несторовски, 78) – Ларсен, де Пауль, Мандрагора, Фофана, Сема (Тер Авес, 88) – Окака (Де Майо, 90+2), Лазанья.

Предупреждения: Беннасер, Конти, Пьоли, Ибрагимович – Сема.

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Теги: Милан, Удинезе, Сериа А, видео голов, обзор матча, футбол
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