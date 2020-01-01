Фонсека хочет видеть в Роме воспитанника Манчестер Юнайтед

Футболист по новому заиграл в текущем сезоне.

Главный тренер римской Ромы Пауло Фонсека хочет видеть в команде полузащитника испанского Реал Сосьедада Аднана Янузая.

По информации Daily Mail, боссы итальянского клуба намерены взять игрока в аренду до конца сезона с последующем правом выкупа.

Стоит отметить, что Янузай является воспитанником английского МЮ и действующим игроком сборной Белигии (12 матчей, один гол).

В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 13 матчей за Сосьедад, в которых он забил четыре гола и отдал столько же голевых пасов.