Фонсека хочет видеть в Роме воспитанника Манчестер Юнайтед
Футболист по новому заиграл в текущем сезоне.
Главный тренер римской Ромы Пауло Фонсека хочет видеть в команде полузащитника испанского Реал Сосьедада Аднана Янузая.
По информации Daily Mail, боссы итальянского клуба намерены взять игрока в аренду до конца сезона с последующем правом выкупа.
Стоит отметить, что Янузай является воспитанником английского МЮ и действующим игроком сборной Белигии (12 матчей, один гол).
В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 13 матчей за Сосьедад, в которых он забил четыре гола и отдал столько же голевых пасов.
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