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Фонсека хочет видеть в Роме воспитанника Манчестер Юнайтед

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Футболист по новому заиграл в текущем сезоне.
Аднан Янузай
Аднан Янузай
Getty Images

Главный тренер римской Ромы Пауло Фонсека хочет видеть в команде полузащитника испанского Реал Сосьедада Аднана Янузая.

По информации Daily Mail, боссы итальянского клуба намерены взять игрока в аренду до конца сезона с последующем правом выкупа.

Стоит отметить, что Янузай является воспитанником английского МЮ и действующим игроком сборной Белигии (12 матчей, один гол).

В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 13 матчей за Сосьедад, в которых он забил четыре гола и отдал столько же голевых пасов.

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Теги: Аднан Янузай, Рома
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