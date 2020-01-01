Президент Наполи хочет вернуть тренера, которого уволил чуть больше месяца назад

Аурелио де Лаурентис разгневан текущими результатами команды.

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис рассматривает вариант с увольнением Дженнаро Гаттузо спустя чуть больше месяца после назначения на пост главного тренера. Об сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, функционер крайне недоволен результатами, которые демонстрирует команда при новом наставнике.

Домашнее поражение от Фиорентины (0:2) заставило де Лаурентиса всерьез задуматься об отставке Гаттузо и возвращении Карло Анчелотти, однако данный исход событий выглядит нереалистичным в виду того, что "Папа Карло" только в конце декабря приступил к работе в Эвертоне.

Отметим, что неаполитанцы проиграли четыре из пяти матчей в Серии А под руководством Дженнаро Гаттузо. Наполи занимает 13-ю строчку в турнирной таблице итальянского первенства, имея в своем активе 24 набранных очка после 20-ти туров.