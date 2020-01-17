Янг перешел в Интер
Англичанин перебрался в чемпионат Италии.
Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг присоединился к Интеру, сообщает пресс-служба “нерадзурри“.
Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год.
🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter! ✍️⚫️🔵— Inter (@Inter) January 17, 2020
👉 https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn
Янг выступал за МЮ с 2011 года. Всего он провел за клуб 261 матч во всех турнирах, где забил 19 голов.
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