Янг перешел в Интер

Англичанин перебрался в чемпионат Италии.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг присоединился к Интеру, сообщает пресс-служба “нерадзурри“.

Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год.

Янг выступал за МЮ с 2011 года. Всего он провел за клуб 261 матч во всех турнирах, где забил 19 голов.