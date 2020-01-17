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Янг перешел в Интер

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Англичанин перебрался в чемпионат Италии.
Эшли Янг
Эшли Янг
FC Inter

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг присоединился к Интеру, сообщает пресс-служба “нерадзурри“.

Контракт между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на год.

Янг выступал за МЮ с 2011 года. Всего он провел за клуб 261 матч во всех турнирах, где забил 19 голов.

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Теги: футбол, Интер, Эшли Янг
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