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Сарри: Неприятно, что у Месси на один Золотой мяч больше, чем у Роналду

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Итальянский специалист рассказал, почему португалец пропустил матч с Удинезе.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри объяснил причины отсутствия нападающего Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Кубка Италии против Удинезе (4:0).

“У него два дня был синусит, утром он почувствовал себя лучше, но после отдыха днем у него появился озноб с высокой температурой. Врачи сказали, что в такой холодный вечер, как в Турине, рисковать не стоит, поэтому Криштиану прописали постельный режим.

Я хотел бы помочь ему выиграть шестой Золотой мяч. Мне немного неприятно, что у кого-то (у Лионеля Месси - прим.ред.) на одну награду больше.

Дибала также способен побороться за Золотой мяч. В ближайшие годы он может оставить заметный след в мировом футболе“, - цитирует специалиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может продлить контракт с Ювентусом.

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Теги: футбол, Маурицио Сарри, Ювентус, Криштану Роналду, Золотой мяч, Серия А
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