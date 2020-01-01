Голевой пас Малиновского не помог Аталанте пройти Фиорентину в Кубке Италии
В матче 1/16 финала Кубка Италии Фиорентина дома обыграла Аталанту (2:1).
В начале матча “фиалки“ быстро открыли счет. Автором гола стал Патрик Кутроне.
Руслан Малиновский помог сравнять счет в поединке, сделав точный прострел в штрафную площадь хозяев, где первый на мяче оказался Иличич.
Фиорентина сумела в меньшинстве забить победный гол на 84-й минуте. Таким образом, "фиалки" пробились в следующий раунд Кубка Италии.
Фиорентина – Аталанта 2:1
Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 — Иличич, 67.
Фиорентина: Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).
Аталанта: Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Джимсити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.
Предупреждения: Пеццелья, Далберт - Кальдара, Джимсити.
Удаление: Пеццелья, 70 (вторая желтая).
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