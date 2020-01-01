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Голевой пас Малиновского не помог Аталанте пройти Фиорентину в Кубке Италии

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Команда из Бергамо покидает турнир.
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта
Getty Images

В матче 1/16 финала Кубка Италии Фиорентина дома обыграла Аталанту (2:1).

В начале матча “фиалки“ быстро открыли счет. Автором гола стал Патрик Кутроне. 

Руслан Малиновский помог сравнять счет в поединке, сделав точный прострел в штрафную площадь хозяев, где первый на мяче оказался Иличич.

Фиорентина сумела в меньшинстве забить победный гол на 84-й минуте. Таким образом, "фиалки" пробились в следующий раунд Кубка Италии.

Фиорентина – Аталанта 2:1

Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 — Иличич, 67.

Фиорентина: Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).

Аталанта: Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Джимсити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.

Предупреждения: Пеццелья, Далберт - Кальдара, Джимсити.

Удаление: Пеццелья, 70 (вторая желтая).

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Фиорентина, Кубок Италии, футбол
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