Малиновский покрестил новорожденную дочь
Крестным отцом Оливии стал Вадим Шаблий.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский покрестил свою новорожденную дочь Оливию.
Крестным отцом девочки стал футбольный агент Вадим Шаблий, который и рассказал о событии. Он разместил в Instagram фотографию, поблагодарив семью Малиновского.
"Для меня большая ответственность стать крестным отцом для маленькой принцессы Оливии. Спасибо, Руслан и Роксана за приглашение. У вас прекрасная семья и мы рады быть ее частью", - написал Шаблий.
Напомним, что Малиновский стал отцом 14 ноября 2019 года.
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