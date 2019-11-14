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Малиновский покрестил новорожденную дочь

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Крестным отцом Оливии стал Вадим Шаблий.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
instagram.com/malinovskyi_18

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский покрестил свою новорожденную дочь Оливию.

Крестным отцом девочки стал футбольный агент Вадим Шаблий, который и рассказал о событии. Он разместил в Instagram фотографию, поблагодарив семью Малиновского.

"Для меня большая ответственность стать крестным отцом для маленькой принцессы Оливии. Спасибо, Руслан и Роксана за приглашение. У вас прекрасная семья и мы рады быть ее частью", - написал Шаблий.

Напомним, что Малиновский стал отцом 14 ноября 2019 года.

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Теги: Руслан Малиновский
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