Малиновский помог Аталанте сыграть вничью с Интером

Украинец заработал пенальти в концовке встречи.

Интер и Аталанта не выявили победителя в матче 19-го тура Серии А - 1:1.

В составе миланцев отличился Лаутаро Мартинес. На гол Мартинеса "бергамаски" ответили точным ударом Робина Госенса.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме. Футболист заработал пенальти на 88-й минуте, которое, впрочем, не смог реализовать Луис Муриэль.

Интер возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 46 очков. Аталанта находится на пятой строчке (35 баллов).

Интер — Аталанта 1:1

Голы: Мартинес, 4 — Госенс, 75

Интер: Ханданович — Де Врей, Годин, Бастони — Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси (Валеро, 71), Бираги — Лукаку, Мартинес (Политано, 80)

Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Пашалич (Муриэль, 70), Госенс (Кастань, 90+1) — Гомес, Сапата (Малиновский, 53), Иличич

Предупреждения: Сенси, Годин — Хатебур, Де Рон, Паломино, Малиновский

На 88-й минуте Муриэль не забил пенальти (вратарь).