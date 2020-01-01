Хавбек Лейпцига перешел в Наполи

Демме продолжит карьеру в Италии.

Полузащитник РБ Лейпцига Диего Демме перешел в Наполи. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Переход 28-летнего футболиста оценивается в 13 миллионов евро. Об условиях контракта и сроках соглашения пока неизвестно.

Напомним, в текущем сезоне Демме провел за Лейпциг 24 матча во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что фанаты Наполи запели "Если не выиграете, мы вас убьем", после чего футболисты вырвали победу.