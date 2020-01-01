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Хавбек Лейпцига перешел в Наполи

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Демме продолжит карьеру в Италии.
Диего Демме
Диего Демме
Getty Images

Полузащитник РБ Лейпцига Диего Демме перешел в Наполи. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Переход 28-летнего футболиста оценивается в 13 миллионов евро. Об условиях контракта и сроках соглашения пока неизвестно.

Напомним, в текущем сезоне Демме провел за Лейпциг 24 матча во всех турнирах и забил один мяч. 

Ранее сообщалось, что фанаты Наполи запели "Если не выиграете, мы вас убьем", после чего футболисты вырвали победу.

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Теги: Диего Демме, Наполи, РБ Лейпциг, Италия
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