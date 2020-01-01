Ибрагимович забил и принес Милану победу над Кальяри

Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан.

Милан одержал гостевую победу над Кальяри в матче 19-го тура Серии А. В начале второго тайма счет открыл Рафаэл Леау, а на 64-й минуте преимущество россонери увеличил 38-летний нападающий Златан Ибрагимович.

Шведский футболист впервые вышел в стартовом составе миланского клуба и забил первый гол после возвращения в команду.

Кальяри — Милан 0:2

Голы: Леау, 46, Ибрагимович, 64

Кальяри: Ольсен — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес (Ионицэ, 76), Чигарини, Рог (Кастро, 76) — Наингголан — Педро, Симеоне (Черри, 69)

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Конти, 74), Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура, 64) — Ибрагимович, Леау (Ребич, 90)

Предупреждения: Чигарини, Нандес, Пеллегрини — Беннасер