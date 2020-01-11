Ибрагимович впервые попал в основной состав после возвращения в Милан

Это будет второй матч Златана после возвращения в Италию.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович выйдет в стартовом составе Милана на матч 19-го тура Серии А против Кальяри.

Златан выйдет с первых минут впервые после возвращения в Милан.

Ранее Ибрагимович вышел на замену во втором тайме матча с Сампдорией и не отличился результативными действиями.

Встреча Кальяри и Милана состоится в Кальяри и начнется в 16:00 по киевскому времени.