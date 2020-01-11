Ибрагимович впервые попал в основной состав после возвращения в Милан
Это будет второй матч Златана после возвращения в Италию.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович выйдет в стартовом составе Милана на матч 19-го тура Серии А против Кальяри.
Златан выйдет с первых минут впервые после возвращения в Милан.
⚽ #CagliariMilan: Starting XI 🔴⚫#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/UYJPrSQB2O— AC Milan (@acmilan) January 11, 2020
Ранее Ибрагимович вышел на замену во втором тайме матча с Сампдорией и не отличился результативными действиями.
Встреча Кальяри и Милана состоится в Кальяри и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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