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Ибрагимович впервые попал в основной состав после возвращения в Милан

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Это будет второй матч Златана после возвращения в Италию.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Златан Ибрагимович выйдет в стартовом составе Милана на матч 19-го тура Серии А против Кальяри.

Златан выйдет с первых минут впервые после возвращения в Милан.

Ранее Ибрагимович вышел на замену во втором тайме матча с Сампдорией и не отличился результативными действиями.

Встреча Кальяри и Милана состоится в Кальяри и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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