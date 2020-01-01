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Ювентус предложит ошеломляющую зарплату вратарю Милана

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Туринский клуб намерен подписать 20-летнего итальянца.
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
Getty Images

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма следующим летом может усилить другой клуб из итальянской Серии А.

Как сообщает Sport Mediaset, руководство Ювентуса находится в поисках нового голкипера, который способен на долгие годы стать основным в команде.

Главной целью “старой синьоры“ является именно Доннарума, которому готовы предложить пятилетний контракт с годовым окладом в размере 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что в Милане 20-летний итальянец зарабатывает 6 миллионов евро.

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