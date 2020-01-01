Ювентус предложит ошеломляющую зарплату вратарю Милана

Туринский клуб намерен подписать 20-летнего итальянца.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма следующим летом может усилить другой клуб из итальянской Серии А.

Как сообщает Sport Mediaset, руководство Ювентуса находится в поисках нового голкипера, который способен на долгие годы стать основным в команде.

Главной целью “старой синьоры“ является именно Доннарума, которому готовы предложить пятилетний контракт с годовым окладом в размере 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что в Милане 20-летний итальянец зарабатывает 6 миллионов евро.