Ювентус предложит ошеломляющую зарплату вратарю Милана
Туринский клуб намерен подписать 20-летнего итальянца.
Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма следующим летом может усилить другой клуб из итальянской Серии А.
Как сообщает Sport Mediaset, руководство Ювентуса находится в поисках нового голкипера, который способен на долгие годы стать основным в команде.
Главной целью “старой синьоры“ является именно Доннарума, которому готовы предложить пятилетний контракт с годовым окладом в размере 9 миллионов евро.
Стоит отметить, что в Милане 20-летний итальянец зарабатывает 6 миллионов евро.
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