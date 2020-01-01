Нападающий Челси согласовал контракт с Интером - Sky Italia

Оливье Жиру в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии.

Переговоры руководства Интера и форварда Челси Оливье Жиру о личном контракте завершились успешно, сообщает Sky Italia.

Источник утверждает, что стороны согласовали все условия сделки, и француз сможет присоединиться к команде уже в январе.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два с половиной года.

Несмотря на это, "нерадзурри" все еще не договорилась с лондонцами о сумме компенсации за футболиста. Челси хочет выручить около десяти миллионов евро за возможность отпустить игрока зимой.

Ранее Оливье Жиру заявил, что ему будет сложно остаться в Челси.