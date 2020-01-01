Нападающий Челси согласовал контракт с Интером - Sky Italia
Оливье Жиру в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии.
Переговоры руководства Интера и форварда Челси Оливье Жиру о личном контракте завершились успешно, сообщает Sky Italia.
Источник утверждает, что стороны согласовали все условия сделки, и француз сможет присоединиться к команде уже в январе.
Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два с половиной года.
Несмотря на это, "нерадзурри" все еще не договорилась с лондонцами о сумме компенсации за футболиста. Челси хочет выручить около десяти миллионов евро за возможность отпустить игрока зимой.
Ранее Оливье Жиру заявил, что ему будет сложно остаться в Челси.
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