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Нападающий Челси согласовал контракт с Интером - Sky Italia

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Оливье Жиру в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии.
Оливье Жиру
Оливье Жиру
Getty Images

Переговоры руководства Интера и форварда Челси Оливье Жиру о личном контракте завершились успешно, сообщает Sky Italia.

Источник утверждает, что стороны согласовали все условия сделки, и француз сможет присоединиться к команде уже в январе.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два с половиной года.

Несмотря на это, "нерадзурри" все еще не договорилась с лондонцами о сумме компенсации за футболиста. Челси хочет выручить около десяти миллионов евро за возможность отпустить игрока зимой.

Ранее Оливье Жиру заявил, что ему будет сложно остаться в Челси.

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Теги: футбол, Оливье Жиру, Челси, Интер
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