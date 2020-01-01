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Рома в шестой раз помогла найти пропавшего ребенка благодаря трансферной кампании

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Пресс-служба итальянской команды отметилась добрым делом.
Мерт Четин
Мерт Четин
AS Roma

Прошлым летом пресс-служба итальянской Ромы приняла участие в благотворительной кампании, направленной на поиск пропавших детей.

Каждый оформленный трансфер команды сопровождался информацией о пропавших без вести детях.

На этот раз нашелся 15-летний британский мальчик, данные о пропаже которого появились во время объявления перехода защитника Мерта Четина.

Сам футболист не скрывал счастья, когда узнал, что его трансфер помог вернуть мальчика в семью.

“Как только я узнал о том, что был найден еще один пропавший ребенок, мое сердце наполнилось радостью.

Я уверен, что это был прекрасный рождественский подарок для него и его семьи“, - цитирует Четина BBC.

Отметим, что это уже шестой ребенок, которого удалось найти с помощью Ромы.

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Теги: футбол, Рома, Мерт Четин
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