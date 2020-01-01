Рома в шестой раз помогла найти пропавшего ребенка благодаря трансферной кампании
Пресс-служба итальянской команды отметилась добрым делом.
Прошлым летом пресс-служба итальянской Ромы приняла участие в благотворительной кампании, направленной на поиск пропавших детей.
Каждый оформленный трансфер команды сопровождался информацией о пропавших без вести детях.
На этот раз нашелся 15-летний британский мальчик, данные о пропаже которого появились во время объявления перехода защитника Мерта Четина.
Сам футболист не скрывал счастья, когда узнал, что его трансфер помог вернуть мальчика в семью.
“Как только я узнал о том, что был найден еще один пропавший ребенок, мое сердце наполнилось радостью.
Я уверен, что это был прекрасный рождественский подарок для него и его семьи“, - цитирует Четина BBC.
Отметим, что это уже шестой ребенок, которого удалось найти с помощью Ромы.
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