Капитан Манчестер Юнайтед подписал контракт с Интером

Англичанин присоединится к Интеру в летнее трансферное окно.

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг подписал предварительный контракт с Интером, об этом сообщает BBC.

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По информации источника, англичанин присоединится к Интеру в летнее трансферное окно. У Янга истекает контракт в конце сезона, а это означает, что он имеет право подписать предварительный контракт с любым другим клубом.

Отметим, что “нерадзурри“ хотят взять англичанина в аренду до конца сезона. Руководство Манчестер Юнайтед на данный момент не готово принять такое предложение.

Напомним, что в текущем сезоне Янг провел 18 матчей во всех турнирах, в которых сумел один раз отличиться голом и отдать одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед выбыл на неопределенный срок.