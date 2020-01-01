Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Капитан Манчестер Юнайтед подписал контракт с Интером

Комментариев: 0
Англичанин присоединится к Интеру в летнее трансферное окно.
Эшли Янг
Эшли Янг
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг подписал предварительный контракт с Интером, об этом сообщает BBC.

Читай также: Директор Интера: Эриксен - отличный футболист, но у нас не было никаких переговоров

По информации источника, англичанин присоединится к Интеру в летнее трансферное окно. У Янга истекает контракт в конце сезона, а это означает, что он имеет право подписать предварительный контракт с любым другим клубом.

Отметим, что “нерадзурри“ хотят взять англичанина в аренду до конца сезона. Руководство Манчестер Юнайтед на данный момент не готово принять такое предложение.

Напомним, что в текущем сезоне Янг провел 18 матчей во всех турнирах, в которых сумел один раз отличиться голом и отдать одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Юнайтед выбыл на неопределенный срок.

Поделись:
Теги: Эшли Янг, Манестер Юнайтед, Интер, футбол, АПЛ, Сериа А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь