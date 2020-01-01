Сарри: Колено Роналду в порядке, теперь он может показывать свой лучший футбол
Итальянский специалист признался, что португалец выглядит счастливым.
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри оценил состояние нападающего команды Криштиану Роналду.
“Роналду больше не испытывает проблем с коленом и теперь может извлекать пользу из своего прекрасного физического и психологического состояния.
Я вижу, что он счастлив, потому что его колено в порядке. Сейчас он может показывать свой лучший футбол“, - цитирует Сарри A Bola.
Напомним, в матче 18 тура чемпионата Италии против Кальяри Криштиану Роналду отметился хет-триком и ассистом.
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