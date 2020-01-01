Сарри: Колено Роналду в порядке, теперь он может показывать свой лучший футбол

Итальянский специалист признался, что португалец выглядит счастливым.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри оценил состояние нападающего команды Криштиану Роналду.

“Роналду больше не испытывает проблем с коленом и теперь может извлекать пользу из своего прекрасного физического и психологического состояния.

Я вижу, что он счастлив, потому что его колено в порядке. Сейчас он может показывать свой лучший футбол“, - цитирует Сарри A Bola.

Напомним, в матче 18 тура чемпионата Италии против Кальяри Криштиану Роналду отметился хет-триком и ассистом.