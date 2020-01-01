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Ювентус хочет переманить форварда Манчестер Юнайтед

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Тахит Чонг может перебраться в чемпионат Италии.
Тахит Чонг
Тахит Чонг
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Тахит Чонг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Издание утверждает, что туринский Ювентус предложит футболисту 35 тысяч фунтов в неделю (больше 41 тысячи евро), если он согласится покинуть стан “красных дьяволов“.

Контракт Чонга с МЮ истекает в конце этого сезона, поэтому нидерландец уже сейчас может вести переговоры с другими командами.

Отмечается, что Ювентус также готов дополнительно заплатить игроку больше 2,3 миллионов евро за переход в туринский клуб.

Сам Чонг пока не принял решения по поводу своего будущего и в течение нескольких недель должен провести встречу с руководством Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Тахит Чонг, Манчестер Юнайтед, Ювентус
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