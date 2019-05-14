Рома попрощалась с Де Росси трогательным видео
Футболист объявил о завершении карьеры.
Бывший капитан Ромы Даниэле Де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру.
Пресс-служба “волков“ опубликовала прощальный видеоролик, посвященный итальянцу, который выступал на Стадио Олимпико на протяжении 18 лет.
ROMANISTA. CAPITANO. DANIELE DE ROSSI#DDR16 pic.twitter.com/0JqyucZAT6— AS Roma (@OfficialASRoma) May 14, 2019
Отметим, что последние полгода Даниэле де Росси выступал за аргентинскую Бока Хуниорс.
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