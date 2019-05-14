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Рома попрощалась с Де Росси трогательным видео

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Футболист объявил о завершении карьеры.

Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси
Getty Images

Бывший капитан Ромы Даниэле Де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру.

Пресс-служба “волков“ опубликовала прощальный видеоролик, посвященный итальянцу, который выступал на Стадио Олимпико на протяжении 18 лет.

Отметим, что последние полгода Даниэле де Росси выступал за аргентинскую Бока Хуниорс.

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Теги: футбол, Рома, Даниэле Де Росси
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