Рома попрощалась с Де Росси трогательным видео

Футболист объявил о завершении карьеры.

Даниэле Де Росси Getty Images

Бывший капитан Ромы Даниэле Де Росси принял решение завершить профессиональную карьеру.

Пресс-служба “волков“ опубликовала прощальный видеоролик, посвященный итальянцу, который выступал на Стадио Олимпико на протяжении 18 лет.

Отметим, что последние полгода Даниэле де Росси выступал за аргентинскую Бока Хуниорс.