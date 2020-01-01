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Директор Интера: Эриксен - отличный футболист, но у нас не было никаких переговоров

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Интер пока не вел никаких переговоров с датчанином.
Беппе Маротта
Беппе Маротта
Getty Images

Спортивный директор Интера Беппе Маротта поделился мнением по поводу игрока Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

“Трансфер Эриксена? На данный момент у нас не было никаких переговоров с Тоттенхэмом. Кристиан - это отличный футболист. У него истекает срок контракта со “шпорами“, но я думаю, что на него претендуют многие топ-клубы.

Сейчас я не могу сказать, что мы начинаем переговоры, но Эриксен - это серьезный и интересный игрок“, - рассказал Маротта для Corriere Dello Sport. 

Ранее сообщалось, что Реал готов заполучить Эриксена в летнее трансферное окно.

Отметим, что руководство “нерадзурри“ интересовалось футболистом Динамо.

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Теги: Беппе Маротта, Интер, Кристиан Эриксен, Тоттенхэм, Сериа А, АПЛ, футбол
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