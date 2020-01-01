Директор Интера: Эриксен - отличный футболист, но у нас не было никаких переговоров

Интер пока не вел никаких переговоров с датчанином.

Спортивный директор Интера Беппе Маротта поделился мнением по поводу игрока Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

“Трансфер Эриксена? На данный момент у нас не было никаких переговоров с Тоттенхэмом. Кристиан - это отличный футболист. У него истекает срок контракта со “шпорами“, но я думаю, что на него претендуют многие топ-клубы.

Сейчас я не могу сказать, что мы начинаем переговоры, но Эриксен - это серьезный и интересный игрок“, - рассказал Маротта для Corriere Dello Sport.

Ранее сообщалось, что Реал готов заполучить Эриксена в летнее трансферное окно.

Отметим, что руководство “нерадзурри“ интересовалось футболистом Динамо.