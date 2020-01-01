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Наполи - Интер 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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"Нерадзурри" продолжает побеждать.

Наполи - Интер: видео голов и обзор матча
Наполи - Интер: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 18-м туре серии А Наполи дома принимал Интер

Гости трижды поразили ворота “неаполитанцев“. В первом тайме дублем отметился Ромелу Лукаку, а во втором Мартинес увеличил преимущество.

Футболисты Наполи лишь однажды смогли поразить ворота Хандановича. Милик успешно опередил защитников “нерадзурри“ в штрафной площади, что позволило замкнуть передачу на дальнюю штангу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Интер:

Наполи — Интер 1:3

Голы: Милик, 39 — Лукаку, 13, 33, Мартинес, 62

Наполи: Мерет — Хисай (Лосано, 81), Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй — Аллан, Руис (Льоренте, 84), Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье

Интер: Ханданович — Де Врей, Бастони — Кандрева, Весино (Сенси, 73), Брозович, Гальярдини (Барелла, 56), Бираги — Лукаку (Валеро, 88), Мартинес

Предупреждения: Кандрева, Барелла, Эспозито (не на поле), Шкриниар

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Теги: Наполи, Интер, Сериа А, чемпионат Италии по футболу, футбол, обзор матча, видео голов
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