Интер уверенно обыграл Наполи
В матче 18-го тура чемпионата Италии Интер на выезде добыл уверенную победу над Наполи - 3:1.
Счет в матче открыл форвард "нерадзурри" Ромелу Лукаку, который на 14-й минуте пробил точно в ближний угол ворот Мерета. В середине первого тайма бельгиец удвоил преимущество своей команды, оформив дубль.
Спустя шесть минут нападающий Наполи Аркадиуш Милик сократил отставание хозяев в счете. Однако всю надежду команды Дженнаро Гаттузо уничтожил форвард Лаутаро Мартинес, который расстрелял ворота хозяев после ошибки защитника Костаса Маноласа.
Благодаря победе Интер набрал 45 очков и поднялся на 1-первую строчку в турнирной таблице Серии А. Наполи с 24-я баллами располагается на восьмом месте.
Наполи — Интер 1:3
Голы: Милик, 39 — Лукаку, 13, 33, Мартинес, 62
Наполи: Мерет — Хисай (Лосано, 81), Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй — Аллан, Руис (Льоренте, 84), Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье
Интер: Ханданович — Де Врей, Бастони — Кандрева, Весино (Сенси, 73), Брозович, Гальярдини (Барелла, 56), Бираги — Лукаку (Валеро, 88), Мартинес
Предупреждения: Кандрева, Барелла, Эспозито (не на поле), Шкриниар
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