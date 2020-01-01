Интер уверенно обыграл Наполи

Подопечные Антонио Конте не испытали проблем в матче с неаполитанцами.

В матче 18-го тура чемпионата Италии Интер на выезде добыл уверенную победу над Наполи - 3:1.

Счет в матче открыл форвард "нерадзурри" Ромелу Лукаку, который на 14-й минуте пробил точно в ближний угол ворот Мерета. В середине первого тайма бельгиец удвоил преимущество своей команды, оформив дубль.

Спустя шесть минут нападающий Наполи Аркадиуш Милик сократил отставание хозяев в счете. Однако всю надежду команды Дженнаро Гаттузо уничтожил форвард Лаутаро Мартинес, который расстрелял ворота хозяев после ошибки защитника Костаса Маноласа.

Благодаря победе Интер набрал 45 очков и поднялся на 1-первую строчку в турнирной таблице Серии А. Наполи с 24-я баллами располагается на восьмом месте.

Наполи — Интер 1:3

Голы: Милик, 39 — Лукаку, 13, 33, Мартинес, 62

Наполи: Мерет — Хисай (Лосано, 81), Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй — Аллан, Руис (Льоренте, 84), Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье

Интер: Ханданович — Де Врей, Бастони — Кандрева, Весино (Сенси, 73), Брозович, Гальярдини (Барелла, 56), Бираги — Лукаку (Валеро, 88), Мартинес

Предупреждения: Кандрева, Барелла, Эспозито (не на поле), Шкриниар