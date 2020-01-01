Ибрагимович: Милану пока что не хватает уверенности

Златан - о своем дебюте за "россонери".

Нападающий Милана Златан Ибрагимович высказался о результате матча 18-го тура Серии А против Сампдории (0:0).

"Я чувствовал прилив чувств, которые были со мной на протяжении последних десяти лет. У меня осталась прекрасная связь с фанатами, что только добавляет мотивации. Задача была одна - забить гол, после чего отпраздновать перед болельщиками, как бог. Но отличиться не получилось, команде пока что не хватает уверенности. Нам нужно агрессивнее завершать атаки.

Милану необходимо понять, что сделать для того, чтобы получить максимальную отдачу от этого состава. Я здесь только неделю, но уже стараюсь сделать все возможное, чтобы этот клуб мог снова заработать", - цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, Ибрагимович сыграл первый официальный матч за Милан после своего возвращения. Футболист вышел на замену в игре с Сампдорией (0:0) на 55-й минуте.