Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович: Милану пока что не хватает уверенности

Комментариев: 0
Златан - о своем дебюте за "россонери".
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Милана Златан Ибрагимович высказался о результате матча 18-го тура Серии А против Сампдории (0:0).

"Я чувствовал прилив чувств, которые были со мной на протяжении последних десяти лет. У меня осталась прекрасная связь с фанатами, что только добавляет мотивации. Задача была одна - забить гол, после чего отпраздновать перед болельщиками, как бог. Но отличиться не получилось, команде пока что не хватает уверенности. Нам нужно агрессивнее завершать атаки.

Милану необходимо понять, что сделать для того, чтобы получить максимальную отдачу от этого состава. Я здесь только неделю, но уже стараюсь сделать все возможное, чтобы этот клуб мог снова заработать", - цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, Ибрагимович сыграл первый официальный матч за Милан после своего возвращения. Футболист вышел на замену в игре с Сампдорией (0:0) на 55-й минуте.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Милан, Серия А
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь