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Ювентус - Кальяри 4:0 видео голов и обзор матча

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Три гола и ассист Криштиану Роналду позволили Ювентусу начать год с победы.

Ювентус одержал разгромную победу над Кальяри со счетом 4:0 в матче 18-го тура Серии А.

В составе туринцев хет-триком отметился нападающий Криштиану Роналду, забивший на 49-й, 67-й и 82-й минутах. Еще один мяч на свой счет записал форвард Гонсало Игуаин после голевой передачи Роналду.

Смотрите видео голов матча Ювентус - Кальяри:

Ювентус — Кальяри 4:0
Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин 81

Ювентус: Щесны — Кудрадо, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди (Джан, 83) — Рэмси (Дуглас Коста, 80) — Дибала (Игуаин, 70), Роналду.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе (Фараго, 62), Валукиевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини (Олива, 85), Рог — Наингголан — Педро, Симеоне (Черри, 81).

Предупреждения: Рабио — Педро

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