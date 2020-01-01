Малиновский принял участие в разгроме Пармы
Украинец впервые за последние пять матчей не отметился результативными действиями.
В поединке 18-го тура чемпионата Италии Аталанта в родных стенах уничтожила Парму, забив пять безответных голов.
К слову, украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте, заменив Гомеса, но результативными действиями не отличился.
Всего Малиновский провел 21 матч за Аталанту во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
При этом до матча с Пармой в четырех матчах он регулярно отмечался результативными действиями, забив за это время два гола и сделав две голевых передачи.
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