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Малиновский принял участие в разгроме Пармы

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Украинец впервые за последние пять матчей не отметился результативными действиями.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

В поединке 18-го тура чемпионата Италии Аталанта в родных стенах уничтожила Парму, забив пять безответных голов.

К слову, украинский хавбек "бергамасков" Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте, заменив Гомеса, но результативными действиями не отличился.

Всего Малиновский провел 21 матч за Аталанту во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

При этом до матча с Пармой в четырех матчах он регулярно отмечался результативными действиями, забив за это время два гола и сделав две голевых передачи.

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