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Ибрагимович сыграл первый официальный матч за Милан после возвращения

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Швед в матче с Сампдорией заменил Кшиштофа Пентека.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович впервые вышел на поле в составе "россонери" после возвращения в итальянскую команду.

В поединке 18-го тура чемпионата Италии на Сан-Сиро между Миланом и Сапмдорией Ибрагимович вышел на замену на 55-й минуте матча, заменив форварда Кшиштофа Пьонтека.

К слову, Ибрагимович уже забил в футболке Милана, но в контрольном поединке.

В матче с Сампдорией ему отличиться не удалось – игра завершилась без голов 0:0.

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