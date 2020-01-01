Ибрагимович сыграл первый официальный матч за Милан после возвращения

Швед в матче с Сампдорией заменил Кшиштофа Пентека.

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович впервые вышел на поле в составе "россонери" после возвращения в итальянскую команду.

В поединке 18-го тура чемпионата Италии на Сан-Сиро между Миланом и Сапмдорией Ибрагимович вышел на замену на 55-й минуте матча, заменив форварда Кшиштофа Пьонтека.

К слову, Ибрагимович уже забил в футболке Милана, но в контрольном поединке.

В матче с Сампдорией ему отличиться не удалось – игра завершилась без голов 0:0.