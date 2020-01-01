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Наполи - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

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Наполи и Интер сыграют в матче 18 тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.
Наполи - Интер: прогноз и ставки букмекеров
Наполи - Интер: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В понедельник, 6 января, Наполи и Интер сыграют в матче 18 тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло. 

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются хозяева поля.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на неаполитанский клуб с коэффициентом 2.60, в то время как триумф Интера оценили а 2.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили триумф Наполи в 2.60, а победу клуба из Милана - в 2.62. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 2.62, победа Интера - 2.70, ничья - 3.30.

Матч Наполи - Интер состоится сегодня, 6 января, в 21:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Наполи, Интер, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, чемпионат Италии, Серия А
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