Наполи - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Наполи и Интер сыграют в матче 18 тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

В понедельник, 6 января, Наполи и Интер сыграют в матче 18 тура чемпионата Италии. Поединок состоится в Неаполе на стадионе Сан-Паоло.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются хозяева поля.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на неаполитанский клуб с коэффициентом 2.60, в то время как триумф Интера оценили а 2.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.50.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые оценили триумф Наполи в 2.60, а победу клуба из Милана - в 2.62. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.40.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 2.62, победа Интера - 2.70, ничья - 3.30.

Матч Наполи - Интер состоится сегодня, 6 января, в 21:45 по киевскому времени.